Football (Ligue des Champions) : Tirage au sort des 8èmes de finale : le PSG hérite finalement du Real Madrid, Lille (re)tombe sur Chelsea

Le PSG affrontera finalement le Real Madrid en 8es de finale, selon le deuxième tirage au sort effectué hier à Nyon. Lille jouera bien Chelsea, l’adversaire qui lui avait été désigné lors du premier tirage. Il y aura des chocs Inter-Liverpool et Atlético – Manchester United. Pour rappel, le premier tirage avait été déclaré nul en raison d’un problème technique.

L’UEFA a publié un communiqué lundi pour confirmer qu’un problème technique était survenu lors du premier tirage, provoquant notamment le cafouillage qui a vu Villarreal hériter de Manchester United dans un premier temps, alors que la confrontation entre les deux clubs était impossible. Un nouveau tirage a donc eu lieu hier à 15 heures.

Le tirage au sort complet des huitièmes de finale :

RB Salzbourg – Bayern Munich

Sporting Portugal – Manchester City

Benfica Lisbonne – Ajax Amsterdam

Chelsea – Lille

Atlético de Madrid – Manchester United

Villarreal – Juventus

Inter Milan – Liverpool

PSG – Real Madrid

Les matches aller se dérouleront en février (les 15 et 16, puis les 22 et 23), les matches retour en mars (les 8 et 9, puis les 15 et 16). Voici les affiches de ces rencontres. _AF