FORCES ARMEES AUX ANTILLES : Une visite guidée du bâtiment Dumont d’Urville enrichissante !  

C’est en présence du préfet, Vincent Berton et du lieutenant de vaisseau, Romain Alcaraz, commandant du bâtiment de soutien et d’assistance Outre-mer, le Dumont d’Urville que la presse a été conviée lundi dernier à une visite guidée de ce navire ultra moderne.

Ce bâtiment des Forces Armées aux Antilles est à quai au port de Galisbay depuis lundi. Il y restera jusqu’à vendredi matin avant de rejoindre Fort-de-France, son port d’attache.

Le Dumont d’Urville dispose d’un degré élevé d’automatisation lui permettant de conduire ses missions avec un équipage optimisé. Le navire est armé par deux équipages, composé chacun de 24 marins, qui permutent tous les quatre mois. Cette disposition lui permet d’assurer plus de 200 jours de déploiement en mer par an.

Le Dumont d’Urville dispose d’un bossoir à ECUME (Embarcation Commando à Usage Multiple Embarquable) pour la mise en œuvre des commandos notamment pour les missions NARCOPS (Lutte contre le trafic de drogue). En parlant de lutte contre le narcotrafic, le Dumont d’Urville a réalisé une belle prise au début du mois de septembre avec 1328 kg de cocaïne saisis au large de la Martinique sur un voilier battant pavillon espagnol.

Admis au service actif en 2020, quatrième de la série des bâtiments de soutien et d’assistance Outre-mer (BSAOM), le Dumont d’Urville est basé à Fort-de-France, en Martinique. Il participe aux missions de sauvegarde maritime assurées en Outre-mer, à savoir la surveillance et protection des espaces maritimes protégés, des intérêts français dans les zones exclusives d’Outre-mer, de la défense maritime du territoire, la sauvegarde des personnes et des biens (missions de sauvetage, de préservation de l’environnement et missions occasionnelles de police) et du transport de fret au profit des collectivités territoriales françaises.

Une journée « Portes Ouvertes » du Dumont d’Urville était organisée hier matin. L’occasion peut-être de faire naître des vocations chez les jeunes saint-martinois. Comme le rappelait le lieutenant de vaisseau, Romain Alcaraz, « la Marine est un incroyable ascenseur social » ! _AF

En bref Le Dumont d’Urville

Ce bâtiment de soutien (65 m de long, 14 mètres de large) est capable d’atteindre une vitesse maximale de 14 nœuds (environ 26 km/h)

• Un déplacement de 15 tonnes (léger) et 2300 tonnes en lourd

• Des capacités d’autodéfense avec deux mitrailleuses de 12.7 mm

• Une propulsion reposant sur 2 moteurs diesel de 1825 chevaux

• 2 équipages de 24 marins qui se relaient tous les 4 mois pour assurer une permanence de près de 200 jours de mer par an

• Une capacité d’emport de 37 personnes avec une restriction de 8 jours, 17 personnes sans restriction.

• Deux embarcations légères rapides « EDO NG » et une embarcation de servitude apte à recevoir 3,5 tonnes de fret, 1 véhicule tout terrain type Land Rover ou 12 passagers

• Une autonomie en gazole de 5000 nautiques à 12 nœuds

• Une grue capable de déplacer 10 tonnes à 17 mètres sur tribord (6 mètres sur bâbord)

• Une capacité d’emport de 6 conteneurs EVP (équivalent 20 pieds)

• La possibilité de secourir un navire en difficulté grâce à un treuil de remorquage

242 vues totales, 242 vues aujourd'hui