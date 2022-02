Football : La finale de la Ligue des Champions se disputera au Stade de France et non à Saint-Pétersbourg

Comme attendu, l’UEFA a décidé, vendredi dernier, de retirer à Saint-Pétersbourg la finale de la Ligue des Champions après l’attaque russe en Ukraine.

Elle a été rel ocalisée au Stade de France, qui accueillera donc l’évènement le 28 mai prochain pour la troisième fois de son histoire après 2000 et 2006.

« L’UEFA souhaite exprimer ses remerciements et sa reconnaissance au président Macron pour son soutien personnel et son engagement pour que le match le plus prestigieux du football de club européen soit déplacé en France en cette période de crise sans précédent », annonce l’instance dans son communiqué. Il s’agit de la sixième fois pour la France, le Parc des Princes à Paris ayant déjà accueilli trois fois (1956, 1975, 1981) la finale.

Cette décision a été prise lors d’une réunion extraordinaire de l’UEFA programmée vendredi suite à la guerre en Ukraine lancée par la Russie. « Le Comité exécutif de l’UEFA a également décidé que les clubs, ainsi que les équipes nationales russes et ukrainiennes, participant aux compétitions de l’UEFA, seront tenus de jouer leurs matches à domicile sur des terrains neutres jusqu’à nouvel ordre », a précisé l’instance européenne. _AF

