Football EUFA / EURO 2021 : Carton plein pour les Pays-Bas et la Belgique, la France déjà qualifiée !

Un trois sur trois pour la confiance ! Déjà assurés de terminer à la première place du groupe C avant le début de la rencontre, les Pays-Bas ont tenu à livrer un match plein face à une vaillante équipe de la Macédoine du Nord afin de poursuivre leur belle dynamique (3-0), hier à Amsterdam. Idem dans le groupe B où nos amis belges ont dominé facilement la Finlande (2-0). Le Danemark est lui-aussi qualifié après sa probante victoire obtenue devant la Russie (4-1).

L’adversaire des « Oranjes »

en 1/8ème de finale pas encore connu

Memphis Depay a lancé les hostilités avant que Georginio Wijnaldum ne s’offre un doublé en seconde période pour permettre aux Oranjes d’arriver en huitièmes de finale de cet Euro 2021 avec le plein de confiance. La formation de Frank De Boer continuera son aventure accompagnée de l’Autriche, victorieuse face à l’Ukraine dans le même temps (1-0). En décrochant la 2ème place du groupe, les Autrichiens affronteront l’Italie en huitième de finale ce samedi 30 juin à Londres.

La France déjà qualifiée !

Les Bleus sont en huitièmes de finale, avant même d’avoir affronté le Portugal mercredi lors du troisième match du groupe F. Les joueurs de Didier Deschamps totalisent quatre points au compteur et compte tenu des résultats des groupes B et C hier, les voici dans le top 16 de la compétition. La victoire de l’Autriche contre l’Ukraine conjuguée à la défaite de la Russie contre le Danemark valide d’ores et déjà le billet tricolore. _AF

Les résultats :

Lundi 21 juin :

Groupe C :

Macédoine du Nord : 0 – Pays Bas : 3

Ukraine : 0 – Autriche : 1

Groupe B :

Russie : 1 – Danemark : 4

Finlande : 0 – Belgique : 2

Le programme d’aujourd’hui :

Mardi 22 juin :

République Tchèque – Angleterre à 15h sur beIN Sports

Croatie – Écosse à 15h sur beIN Sports 2