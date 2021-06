ÉQUITATION : Compétition de dressage au Seaside Nature Park

Pas moins de 24 enfants se sont succédés devant le jury et leurs proches pour présenter leur épreuve de dressage d’équitation. Même si le podium ne contenait que trois places, ils sont tous repartis gagnants !

Trois catégories figuraient sur le programme de cet évènement unique sur l’île de Saint-Martin, la catégorie Bronze qui regroupe les cavaliers débutants, la catégorie Bronze+ où ils sont un peu plus avancés dans la pratique de l’équitation et enfin la catégorie Silver pour les cavaliers confirmés. 10 enfants se sont présentés dans la catégorie des débutants, 7 dans l’intermédiaire et 7 autres dans la dernière catégorie. Chaque enfant a offert une performance remarquable quand on sait que certains d’entre eux ne montent à cheval que depuis à peine deux mois.

Un test de dressage a pour but d’évaluer les aptitudes du cavalier à manier son cheval, que ce soit dans la direction ou dans la vitesse, comme par exemple lui faire exécuter des figures telles qu’un cercle ou une diagonale, ou passer du pas au trot, jusqu’au galop pour les plus expérimentés. La compétition s’est terminée avec l’incontournable remise des médailles et trophées.

Sont montés sur le podium, Camille, Florence, Ronin, Aliyah, Charlie, Meliah, Gia, Luna et Izabella. Mais les autre compétiteurs n’ont rien à regretter de leur prestation, comme disait Pierre de Coubertin, l’essentiel, c’est de participer… et surtout s’amuser ! Pour celles et ceux qui voudraient s’adonner à l’équitation, les camps d’été au Seaside Nature Park commencent dès la semaine prochaine. _Vx

