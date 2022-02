FONCIER : Le Garde des Sceaux saisi au sujet du problème de la famille Webster

La famille Webster et le collectif ont été reçus mercredi par le préfet et le président de la COM pour faire le point sur les difficultés liées à la vente aux enchères du terrain de la famille à Griselle.

Serge Gouteyron et Daniel Gibbs ont rappelé avoir signé fin janvier un courrier commun destiné à l’administrateur afin de lui demander de suspendre les ventes aux enchères des autres parcelles (ordonnées par la cour d’appel de Fort de France suite à une décision de la cour de cassation dans le cadre de la succession Beauperthuy) le temps de trouver des «solutions qui puissent satisfaire tous les héritiers ». Quelques jours plus tôt, le préfet avait déjà envoyé un courrier avec des propositions mais qu’il ne souhaite pas dévoiler.

Mercredi, Daniel Gibbs a annoncé avoir sollicité un rendez-vous avec le Garde des Sceaux pour évoquer ce sujet avec lui et la famille. Dans un courrier officiel, le président de la COM interpelle également Eric Dupond-Moretti sur les problèmes de foncier sur le territoire dans leur globalité et demande à ce qu’une mission d’information de l’inspection générale de la justice soit nommée. Démarche soutenue par le représentant de l’Etat.

Serge Gouteyron et Daniel Gibbs ont par ailleurs confié que l’acquéreur du terrain à Griselle lors de la vente aux enchères la semaine dernière, avait accepté de venir à Saint-Martin prochainement afin de s’entretenir avec la famille Webster.

