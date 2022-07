« Fly in », la destination Saint-Martin joue la carte de la séduction !

Durant tout le mois de juin, l’Office de Tourisme de Saint-Martin accueillait une large sélection d’agents de voyage, tour opérateurs et organes de presse issus des marchés cibles, lors d’un séjour de promotion grand format.

Ils sont arrivés sur l’île en provenance d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud ainsi que de la zone Caraïbe : plus de 50 professionnels du tourisme ont participé à l’opération « Fly In » durant tout le mois de juin pour découvrir les attraits de la destination Saint-Martin / Sint Maarten, lors d’un voyage de promotion leur offrant le meilleur de la Friendly Island !

Cette opération inédite, menée à l’initiative de l’Office de Tourisme de la partie française, a été réalisée en coopération avec le Sint Maarten Tourist Bureau afin que les participants vivent une expérience des deux côtés du territoire durant leur séjour.

Agents de voyage, tour-opérateurs et représentants de la presse ont bénéficié d’un accueil d’envergure qui apporte déjà d’importantes retombées pour la destination Saint-Martin / Sint Maarten, ainsi qu’en attestent déjà les nombreuses communications diffusées sur ces marchés cibles.

Un séjour sur-mesure

Ce voyage de promotion était conçu sous un tout nouveau format « à la carte » puisque chaque professionnel a pu construire son propre itinéraire parmi une large sélection de visites d’établissements, d’activités et de restaurants. Du sur-mesure qui n’a pas manqué de séduire ces agents, chacun ayant ainsi eu l’opportunité de découvrir le territoire selon ses intérêts et en toute autonomie avec son propre véhicule.

L’Office de Tourisme de Saint-Martin avait également scellé un partenariat avec ses homologues de Saint-Barthélemy et Anguilla afin d’inclure dans les programmes une excursion d’une journée sur ces îles voisines, dont la proximité constitue une importante plus-value pour l’attractivité de notre destination.

L’Office de Tourisme tient à adresser ses plus vifs remerciements à l’ensemble des professionnels du tourisme de l’île – hôteliers, restaurateurs, gérants d’activités – qui ont largement adhéré à l’opération en faisant preuve d’une grande disponibilité. L’Office de Tourisme remercie également les compagnies aériennes Copa Airlines, Air France, Air Antilles, ainsi que le Sint Maarten Tourist Bureau, le Comité du Tourisme de Saint-Barthélemy et le Tourist Board d’Anguilla, pour leur coopération.

