FESTIVITÉS : Le grand retour du marché de Noël d’Hope Estate

La magie de Noël sera déjà à son apogée ce vendredi 1er décembre avec l’inauguration de la seconde édition du marché de Noël d’Hope Estate organisé par l’association HDC Niglo FWI.

Présente sur le territoire depuis 2021 et présidée par Jean Karl Atzert, l’association HDC Niglo FWI a toujours œuvré dans un but caritatif. Au sein du seul club officiellement reconnu par Harley Davidson, les Niglos ont mis à profit leurs compétences de forains dans un esprit de famille en créant l’année dernière la première édition du marché de Noël d’Hope Estate situé sur la grande pelouse en face à l’Aventura Mall. Vu le succès retentissant et l’immense joie des enfants, l’association a décidé de réitérer l’évènement qui sera inauguré ce vendredi 1er décembre. La seconde édition du marché de Noël d’Hope Estate aura lieu les 1er et 2nd weekends de décembre et tous les jours du 15 au 24 décembre prochains de 17h à 22h. Avec pour volonté d’organiser une manifestation dédiée à la jeunesse saint-martinoise, les Niglos sont parvenus en 2022 à faire sourire les enfants et à charmer les parents avec un marché de Noël composés d’une vingtaine d’exposants et d’animations originales. Au programme de cette seconde édition renforcée par l’expérience acquise lors de la précédente, une pléthore d’activités qui vont ravir les petits comme les grands : une quinzaine de chalets pour les exposants garantissant une immersion totale dans l’esprit de Noël où les visiteurs y trouveront de l’artisanat local et des créations inédites sans oublier les bonbons, l’igloo géant avec de la vraie neige climatisé à 7 degrés pour un clin d’œil à la fraicheur des fêtes de fin d’année tout en restant aux Antilles, les manèges et carrousels qui feront crier de joie les enfants, l’immanquable crèche de Noël, la scène musicale pour les groupes de Gospel et les animations musicales programmées tous les weekends, un père Noël géant avec son traineau afin d’immortaliser le moment en famille ou entre amis et le Food Court qui proposera de la cuisine délicieuse en partenariat avec les restaurant « Aux Mets Tissés », un bar à huitres, un glacier artisanal, des churros et des gaufres, comme le veut la tradition. L’association HDC Niglo FWI vous réserve d’autres surprises parce que la magie de Noël n’a définitivement pas de limites pour ses membres au grand cœur. Soutenu par la Collectivité de Saint-Martin, la CCISM, la Préfecture et différents sponsors, le marché de Noël 2023 de l’association HDC Niglo FWI promet des souvenirs mémorables pour les enfants et des instants conviviaux pour les adultes. Rendez-vous ce vendredi 1er décembre dès 17h pour l’inauguration sur la pelouse aménagée en face de l’Aventura Mall à Hope Estate. _Vx

Infos : 06 90 54 79 67 – Facebook : HDC Niglo FWI

