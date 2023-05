Festival Langues, Arts et Cultures 2023 : un final en apothéose !

L’ambiance était des plus conviviales à l’école Émile Choisy où la clôture du Festival Langues, Arts et Cultures 2023 a eu lieu le vendredi 12 mai dernier.

Après un accueil chaleureux d’André Botino, le directeur de l’école, Harry Christophe, vice-recteur de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a dressé un bilan très positif du festival remerciant toute la communauté éducative, les parents mais aussi les partenaires. Ces derniers forts investis ont pris la parole tour à tour pour souligner l’importance d’une telle collaboration autour d’un événement phare et fédérateur. Vincent Berton, préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, concluait cette soirée et ce festival : « …Le talent c’est créer le monde qui nous entoure en le rendant plus beau… le souffle de l’alizé qui nous rafraîchit un peu ce soir et qui nous stimule, c’est le souffle de la Caraïbe, c’est le souffle de cette région monde qui est la Caraïbe avec cette diversité de cultures absolument incroyable ! …». Le thème retenu pour cette édition « vivons notre diversité » définit bien notre territoire. Ces dix jours de festival montrent bien que l’art et la culture sont au cœur de l’école.

Ce festival a permis aux élèves de mettre en avant une des plus belles caractéristiques et richesses de notre île : sa diversité culturelle et linguistique.

« Ce festival a tout son sens sur notre territoire où cohabitent plus de 100 nationalités, où les enfants parlent plusieurs langues et où les cultures se mêlent et s’entremêlent », souligne la vice-présidente, Dominique Louisy, en charge du développement humain.

Gageons que l’édition 2024 sera encore plus riche ! Longue vie au Festival Langues, Arts et Cultures !

