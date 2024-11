FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE : Une première semaine intense et réussie !

Lancée lundi dernier, la 4ème édition du Festival de la Gastronomie battra son plein jusqu’au 22 novembre prochain. Après une semaine d’évènement, l’effervescence vibre aux quatre coins de l’île.

Le coup d’envoi des ateliers a été donné mardi avec la cheffe canadienne Marie-Chantal Le Page et sa revisite de la tartelette à la noix de coco et sa mousseline parfumée au rhum brun (testé, cuisiné et approuvé!). Les 1ers ateliers pour enfants, complets, ont permis aux cuisiners en herbe de se mettre derrière les fourneaux aux côtés de chefs renommés, une expérience inoubliable à base de journey cake burger et de cookies façon macaron. Les dîners à 4 mains ont également ravi les gourmets, notamment celui des Galets Intimate Dining Experience où le chef Sébastien Barrière et la cheffe mexicaine Lula Martin Del Campo, récemment élue meilleure cheffe de l’année, ont proposé un menu exclusif de six plats. Les participants ont pu déguster des créations uniques fusionnant des saveurs locales et internationales. Autre temps fort, la soirée de dégustation « Wine & Cheese Pairing » a rassemblé, chez Grape Wine, une soixantaine de convives. Les sommeliers et fromagers y ont partagé des combinaisons subtiles de vins et de fromages, pour le plus grand bonheur des amateurs. Les festivités continuent avec l’ouverture ce soir du Village de la Gastronomie. Au programme de ce week-end : des découvertes gustatives, des stands animés et des concerts d’artistes de renom, dont Oswald, Gyptian, Ralph Thamar et Leela James, promettant de belles soirées festives pour les amateurs de bonne cuisine et de musique. _Vx

