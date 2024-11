ÉNERGIE / Saint-Martin : un réseau électrique sous tension

EDF Archipel Guadeloupe, représenté par sa directrice régionale Marie-Line Bassette et son chef du service des Iles du Nord Pierre-Yves Gillot, exposait mercredi dernier la crise énergétique à Saint-Martin.

La consommation électrique, en hausse de 7 % au 1er semestre 2024, dépasse les capacités d’une centrale de Galisbay vieillissante. La construction d’une nouvelle centrale de 15 MW, inscrite dans le Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) et cruciale pour l’île, est retardée par des difficultés d’obtention de terrain (2x3000m2) et des lenteurs administratives. La centrale actuelle, dotée de 3 tranches de production, peut fournir une puissance de 34 MW, tandis que la demande atteint déjà 30 MW. Mais la vétusté de certains moteurs, notamment sur la 3e tranche mise en service en 2016, crée une pression sur le réseau : deux moteurs sont actuellement à l’arrêt en raison de pièces défectueuses, avec un délai d’un an pour les remplacer.

Solutions techniques pour réduire le déficit de production

Face à cette tension, EDF a recours à des solutions d’urgence : déployer 18 groupes électrogènes pour atteindre 6,5 MW supplémentaires, installer des moteurs en container d’ici début 2025 pour un apport de 5 MW et à moyen terme, sous couvert de validation de la commission de régulation de l’énergie, une centrale temporaire de 30MW pour 7 ans, délai d’installation de la nouvelle infrastructure. En parallèle, la population est invitée à adopter des mesures de sobriété, comme réduire l’usage de la climatisation, particulièrement énergivore. Cette situation complexe met en lumière le rôle des acteurs de l’énergie : la Collectivité en charge de cette compétence et des orientations stratégiques, l’État qui garantit les tarifs nationaux, la CRE qui surveille le marché, et EDF qui exploite le réseau. Retrouvez la réponse de la Collectivité sur www.faxinfo.fr _Vx

