FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE : Les journalistes dans la peau d’une cheffe !

Depuis plusieurs années, les chef(fes) cuisiniers ont plus d’exposition aux yeux du grand public. L’art culinaire intéresse de plus en plus d’amateurs pour ce qu’il apporte : plaisirs et découvertes.

Qui n’a pas déjà salivé à la simple vue d’un plat de chef(fe) ? Rien qu’avec un visuel, ces pros de la cuisine nous font rêver. Et c’est encore plus intense lorsqu’on connaît la composition de l’assiette. Mais sublimer des aliments, c’est tout un art !

Les chefs usent de cuissons, épices et condiments en tout genre pour y parvenir.

Mercredi matin, c’était au tour des journalistes de se mettre dans la peau d’une cheffe, bien connue à Saint-Martin. Au menu du jour, la préparation d’un filet de daurade sur un lit de julienne sauce citron.

Pour les participants, la formule est très simple : on arrive les mains dans les poches, on revêt un tablier, et c’est parti pour 1 h 30 de cours de cuisine ! Tout le matériel est mis à notre disposition. La cheffe Angéla Marcenat du restaurant le Champagne à Cole Bay, et l’animatrice Malaika Maxwell sont prêtes pour nous dispenser leurs conseils précieux.

Eplucher puis émincer les légumes, idem avec un oignon et trois piments végétariens, préparation de la sauce avec du vin blanc, faire transpirer ensuite dans une poêle les légumes en surveillant de très près la plaque de cuisson induction (les légumes doivent rester tendres et croquants dixit la cheffe), la pré-cuisson du filet de daurade dans une autre poêle avec un filet d’huile et un petit morceau de beurre puis passage au four pendant cinq minutes, le dressage de l’assiette (c’est tout un art) et le tour est joué, façon de parler !

Cette expérience culinaire unique et enrichissante a séduit les nombreux journalistes et influenceuses présents dans le cadre idyllique de la Marina Fort-Louis. Une belle initiative de la part des organisateurs de la 3ème édition du festival de la Gastronomie de Saint-Martin qui ont souhaité faire découvrir aux médias internationaux, nationaux et locaux tout l’art de cuisiner. Les apprentis cuisiniers étaient ensuite impatients de déguster leur plat « fait maison ». Un vrai régal ! Pour apprendre à cuisiner, il faut en fait cuisiner. Pratiquer, pour maîtriser ! _AF

