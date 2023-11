VIE LOCALE : Ouverture des candidatures pour les nouveaux conseils de quartier

La Collectivité de Saint-Martin procèdera, début janvier 2024, à la mise en place des nouveaux Conseils de quartier de Saint-Martin, pour une durée de 5 ans (2024-2028).

Les habitants du territoire souhaitant s’inscrire dans cette démarche citoyenne et participative et devenir membres d’un Conseil de quartier, sont invités à poser leur candidature. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce mercredi 15 novembre jusqu’au mercredi 13 décembre prochain. Inscrits à la loi organique du 21 février 2007, les conseils de quartier sont des organes consultatifs chargés de créer du lien entre les habitants et l’institution et de faire vivre la démocratie participative. Consultés par les élus du conseil territorial, les conseils de quartier émettent des avis sur les projets d’ordres économique, social et culturel. Ils sont aussi chargés de faire remonter les doléances et les besoins des habitants tout en faisant des propositions pour améliorer leur cadre de vie. Cet outil de la démocratie participative peut également créer, organiser et animer des manifestations à l’échelle du quartier. Dans un souci d’informer la population saint-martinoise et de l’associer à la décision publique, la Collectivité de Saint-Martin fait appel au sens citoyen de chacun et vous invite à déposer votre candidature à un poste de conseiller de quartier. La liste et le périmètre précis des nouveaux Conseils de quartier seront entérinés par le conseil territorial, le 30 novembre 2023. Ils seront au nombre de 6.

Les périmètres proposés sont :

Conseil de quartier 1 : Quartier d’Orléans, Baie orientale, Oyster Pond

Conseil de quartier 2 : Grand-Case, La Savane, Cul de Sac, Anse Marcel

Conseil de quartier 3 : Colombier, Rambaud, Saint-Louis, Friar’s Bay

Conseil de quartier 4 : Concordia, Agrément, Galisbay, Hameau du Pont

Conseil de quartier 5 : Marigot, Saint-James, Bellevue

Conseil de quartier 6 : Sandy Ground, Baie Nettlé, Terres Basses.

Pour être candidat, cinq conditions doivent être réunies : être inscrit.e sur la liste électorale de Saint-Martin, résider dans le quartier pour lequel la candidature est déposée, remplir le formulaire de dépôt de candidature téléchargeable sur le site de la Collectivité, s’engager par écrit à œuvrer dans l’intérêt général des habitants du quartier, ne pas être membre d’un autre conseil de quartier. La phase d’inscription s’est ouverte le 15 novembre et court jusqu’au 13 décembre 2023. La clôture des candidatures est fixée au 13 décembre à 15h00. Les dossiers de candidatures sont à envoyés par mail à : Candidature-conseilsdequartier@com-saint-martin.fr

Formulaire à télécharger : https://t.ly/ssWVd

