FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE : À ce soir pour la clôture !

La 4ème édition du festival refermera son chapitre ce soir sur le front de mer de Marigot avec la grande soirée de clôture. Il faudra encore attendre quelques heures pour connaitre le nom de la Meilleure Table de Saint-Martin 2024-2025, ça se jouera entre Sandy’s Creole Cuisine, Coco Beach, Le Savannah et Les Galets.

Le territoire s’anime au rythme du Festival de la Gastronomie depuis le 11 novembre dernier. En démarrant sur les chapeaux de roue, l’évènement n’a pas freiné son élan lors de cette seconde semaine. Ouvert du 15 au 17 novembre, le Village de la Gastronomie aura rassemblé la foule malgré une météo capricieuse. Avec 30 stands de restaurateurs rassemblés en un endroit, les visiteurs ont pu goûter à la richesse culinaire locale. Les trois soirées musicales, jazz, zouk et reggae, ont marqué le week-end avec une ambiance festive à souhait. Lundi dernier, la compétition des lycéens aura bien occupé les chefs invités. Drivés par l’inégalable chef Laurent Huguet, les six candidats se sont affrontés en proposant un menu à base de guavaberry, ingrédient phare de l’édition 2024. Le jury est parvenu à les départager mais conservera le suspense jusqu’à ce soir. Les ateliers de cuisine se sont achevés mercredi dernier avec la dernière session, complète, pour les enfants. Dans la soirée, la compétition de barbecue est restée fidèle à sa réputation : un succès populaire, sacrant Sky’s The Limit. Rendez-vous ce soir pour la soirée de clôture à partir de 18h. Tous les chefs invités du festival se réuniront aux fourneaux pour vous faire découvrir leurs spécialités, des 4 coins du monde. L’ambiance musicale sera assurée par DJ Big Boss, DJ Maestro, et Sugar Apple Band pour une soirée festive et inoubliable. _Vx

Infos : https://www.festival-st-martin.com/

Les résultats annoncés mardi dernier :

Classement BBQ 1ère place : Sky’s The Limit 2ème place : Heritage Kitchen & Soul Sisters 3ème place : Quality Food Best Fish : Sky’s The Limit Best Chicken : Sky’s The Limit Best Pigtail : T’s Delicacy Best Ribs : Quality Food Best Surprise Dish : Soul Sisters

Finalistes Mixologie (sans ordre particulier) Alizée Calmos Café Ocean 82 La Trattoria Le Pressoir Les Galets

Classement Foodtrucks 1ère place : Quesmex 2ème place : Claquettes Chaussettes 3ème place : Taste of Joy

Classement Traiteurs 1ère place : Chef Jackson 2ème place : Ours Private Chef 3ème place : Chef Laura Antonelli

Classement Desserts 1ère place : Le Savannah 2ème place : Les Galets 3ème place : Bona Mama

Classement catégorie Authentic Stars (compétition de la Meilleure Table) 1ère place : Sandy’s Creole Cuisine 2ème place : La Cantine SXM 3ème place : Strickly Lokal

Classement catégorie Beach Stars (compétition de la Meilleure Table) 1ère place : Coco Beach 2ème place : Aloha Beach 3ème place : Le Balaou

Classement catégorie Gourmet Stars (compétition de la Meilleure Table) 1ère place : Les Galets 2ème place : Maison Mère 3ème place : Le Cottage

Classement catégorie City Stars (compétition de la Meilleure Table) 1ère place : Le Savannah 2ème place : L’Atelier 3ème place : Bona Mama



Les finalistes pour la compétition des restaurateurs sont donc :

Sandy’s Creole Cuisine

Coco Beach

Le Savannah

Les Galets

Les menus allachants des lycéens

Pour séduire le palais du jury, les élèves de la section restauration-hôtellerie du lycée professionnel Daniella Jeffry ont révolutionné la cuisine avec des plats originaux. Qui remportera le titre de meilleur mini-chef ?

Soribel Gumbs : Croustillant de volaille et boudin noir au Guavaberry

Christavio Gumbs : Magret de canard en croûte Guava-Coco, mousseline de giraumon au gingembre et satin d’oignon Guavaberry

Sheaquan Liburd David : Lasagnette de thon au Guavaberry, chutney de christophine

Zaryo Bertaux : Croustillant créole « terre et mer » au Guavaberry

Cheyenne Chittick : Duo de saumon et thon en tataki Guavaberry, croustille de feuille de riz et condiment Guavaberry

Zeinja Griffith : Tartare de thon au gingembre, Francine au Guavaberry