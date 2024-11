COMPÉTITION / SXM Drag Race 2024 : la finale ce dimanche

La grande finale du SXM Drag Race Championship se tiendra ce dimanche 24 novembre sur la route nationale 7 entre Hope Estate et Grand-Case, fermée pour l’occasion. Organisée par l’Association Moto Action du Nord (AMAN), cet événement, qui célèbre la passion des deux-roues, promet une journée d’adrénaline, de vitesse et de sensibilisation à la sécurité routière.

Après le succès de l’édition 2023, qui avait rassemblé près de 1 000 spectateurs et une trentaine de pilotes d’ici et des îles avoisinantes, les attentes sont grandes pour cette finale. Les catégories prostock, streetbike, T-max, quads et scooters vont offrir un spectacle palpitant sur une piste sécurisée. Pour cette édition, les pilotes engagés dans la course de 200 mètres auront à cœur de décrocher le titre ultime. Les essais débuteront dès 7h du matin, suivis des montées de classement jusqu’à 15h. En parallèle, le village de la sécurité routière fera son grand retour, renforçant son rôle de sensibilisation pour inciter les jeunes à adopter une conduite responsable. Organisé en collaboration avec l’ASR-SXM, il proposera des ateliers sur les effets de l’alcool et du cannabis, l’importance du port du casque, et des démarches administratives liées aux véhicules. Rappelons que cet événement n’est pas seulement une compétition, mais un moyen de promouvoir des pratiques responsables et sécurisées pour les amateurs de vitesse. Rendez-vous ce dimanche dès 7h pour une journée où passion et prévention se rencontrent. Que vous soyez spectateur ou pilote, préparez-vous à vibrer au rythme des moteurs ! _Vx