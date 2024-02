Faces of SXM #6 : Steph Déziles et Alvin Prescod primés

La 6ème édition du concours de photographies de portraits « Faces of Saint-Martin » s’est clôturée le mercredi 24 janvier dernier à l’hôtel de ville, sous la houlette de la conseillère territoriale Valérie Damaseau, en charge de la Culture, et en présence des deux photographes honorés cette année, Steph Déziles et Alvin Prescod.

Cette année, la Commission Culture et la Direction de l’Action Culturelle de la Collectivité ont choisi la thématique des liens familiaux intergénérationnels « Family Faces » afin de mettre en valeur ces atouts à travers l’art et de renforcer les actions valorisant le socle familial, une identité forte aux Antilles et à Saint-Martin en particulier. Pour cette 6ème édition dont on salue à nouveau le travail engagé de Carole Tondu en charge de ce projet culturel, seulement deux photographes ont participé au concours mais les images de Steph Déziles, dont c’est la quatrième participation, et Alvin Prescod, qui participe pour la première fois, n’en sont pas moins réussies. Leurs magnifiques clichés sont affichés en grand format sur les murs des bâtiments publics de Marigot : 15 photos en noir et blanc de 3,5 mètres sur 4 dont certaines ont été dupliquées trônent désormais dans la capitale et alentours au gré de l’usure du temps, du soleil et des intempéries. Le concept artistique et éphémère « Faces of Saint-Martin » inspiré de l’artiste J.R. est devenu au fil des années un évènement marquant pour la culture saint-martinoise, les services concernés de la Collectivité planchent déjà sur la prochaine édition du concours avec une thématique originale afin d’attirer plus de participants. Valérie Damaseau a d’ailleurs profité de la remise des prix pour faire passer ce message important : « Nous utilisons cette édition pour faire appel à l’ensemble des photographes de ce territoire à participer, nous nous remettons en question en interne au vu du peu de participations lors de cette 6ème édition, afin d’évaluer les blocages » et permettre au concours de retrouver sa sollicitation d’antan. Faces of Saint-Martin évolue au fil des années en devenant une véritable tradition culturelle et explorant la richesse de la diversité locale à travers l’œil du photographe. Saint-Martin regorge d’artistes chevronnés et en herbe et ce concours est l’occasion parfaite pour les mettre en lumière. La presse locale compte d’ailleurs sur Natson, photographe de grand talent à la COM, pour faire partie des lauréats de la 7ème édition… Encore bravo à Steph Déziles et Alvin Prescod d’avoir donné vie à cette 6ème édition qui rend hommage à la beauté de la famille saint-martinoise. _Vx

