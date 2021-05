Evolution du chômage des jeunes sur 10 ans

Le nombre de jeunes âgés de moins de 25 ans inscrits à Pôle Emploi est à fin mars de cette année de 555, soit 15 de plus qu’il y a dix ans. C’est un niveau identique à celui de fin 2016-début 2017, voire inférieur à celui des années 2012-2013. En 2013, les chiffres avaient explosé et approché de la barre des 600.

Cependant, au premier trimestre 2020, les jeunes inscrits étaient de 429, un des chiffres les plus bas sur la décennie. La crise sanitaire a eu un impact très lourd sur le marché de l’emploi de cette catégorie de personnes puisqu’en un an, on constate une hausse de près de 30 %, soit 126 jeunes supplémentaires.

La période de reconstruction post Irma avait été favorable aux jeunes puisqu’une centaine s’était désinscrite en 2018 ; au quatrième trimestre 2018, ils étaient 345 à rechercher un emploi, niveau le plus bas jamais atteint. (soualigapost.com)

Les seniors sont 1,9 fois plus nombreux à rechercher un emploi qu’il y a 10 ans

Alors que les autorités publiques orientent souvent leur politique sur l’emploi des jeunes en privilégiant des actions visant l’embauche de cette catégorie de population, moins d’actions ciblant les personnes de plus de 50 ans sont mises en valeur. Pourtant les seniors sont de plus en plus nombreux à rechercher un emploi.

A fin mars 2021, ils sont 1 745, soit 285 de plus qu’il y a un an (19,5 %). Ils représentent 36 % des demandeurs d’emploi en catégorie A. Ils sont 1,9 fois plus nombreux qu’il y a dix ans. Tout comme pour les autres catégorie d’âge, la période de reconstruction post Irma avait généré une baisse des seniors à la recherche d’un emploi. Mais hormis cette période de quelques mois, le chômage des personnes de plus de 50 ans n’a jamais cessé de progresser pour atteindre un niveau record aujourd’hui. (soualigapost.com)