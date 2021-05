Journée de sensibilisation de 70 enfants à la sécurité routière

Mercredi dernier, l’Association Sécurité Routière SXM présidée par Thierry Verres a organisé une journée dédiée à la sécurité routière, au profit de la jeunesse de Quartier d’Orléans.

L’association a pour objet d’encadrer et d’accompagner les jeunes de l’école à leur vie d’adulte, favoriser le lien social ainsi que le développement des valeurs citoyennes à travers des projets scolaires, de lutter contre le décrochage scolaire, la prévention de la délinquance, les problèmes d’intégration et d’insertion professionnelle.

Ce mercredi, 70 enfants et adolescents, âgés de 6 à 16 ans, ont pu bénéficier d’une sensibilisation à la sécurité routière comprenant :

• Connaissance du code de la route adaptée aux 6/11 ans et 12/16 ans,

• piste routière,

• lutte contre les addictions (alcool et stupéfiants),

• initiation à la formation au Brevet de Sécurité Routière (pilotage d’un scooter) à l’aide d’un simulateur deux roues et conseils avisés des pompiers de Saint-Martin.

Les associations de Quartier Orléans, le collège de Quartier Orléans, la SEMSAMAR, la brigade de protection des familles (Gendarmerie Nationale), ainsi que les pompiers de Saint-Martin ont apporté une forte contribution à cet événement.

À cette occasion, une opération de remise de gilets réfléchissant aux participants a été réalisée lors de cette journée. La Préfecture de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a offert quelque 30 gilets réfléchissants, permettant ainsi aux enfants et adolescents d’être plus visible sur les axes de Saint-Martin.

La bonne visibilité du conducteur en circulation est primordiale. Celle-ci est encadrée afin de garantir sa sécurité, celle de ses passagers et des autres usagers de la route. Plusieurs journées « sécurité routière » sont programmées par l’ASR SXM. D’autres distributions de gilets réfléchissants seront organisées dans ce contexte.