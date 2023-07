ÉVÈNEMENT : MAD EVENTS fête ses 2 ans au Roxxy Beach ce samedi 15 juillet

S’il y a bien un évènement à ne pas manquer cet été 2023, c’est la seule et unique Beach Party organisée par Mad Events au Roxxy Beach à Simpson Bay ce samedi 15 juillet qui marquera les deux années d’existence du duo d’organisateurs, Yohan et Thomas.

L’histoire de Mad Events a débuté au Roxxy en 2021 avec leur toute première Beach Party dont le concept original a désormais fait la réputation des organisateurs en termes d’évènements incontournables et mémorables. Fort de son succès amplement mérité et avec une volonté de revenir aux sources, le duo frappe à nouveau très fort avec une programmation pointue qui répondra aux attentes d’un public impatient : Classy D, Wiwi, Maestro et Big Boss se succèderont derrière les platines, avec la présence de VJ Ben venu spécialement de Guadeloupe. La tête d’affiche de cette Beach Party d’anniversaire qui commencera à 15h sur la plage du Roxxy Beach à Simpson Bay n’est autre que NANO, le DJ personnel de 6IX9INE et de Bad Bunny qui s’est également produit aux côtés d’artistes de renom comme Lil Wayne, Marshmello, Migos et Rick Ross. Grâce à son style d’exception de DJ sans casque et ses techniques de scratch, Nano mélange les genres musicaux dans un format musical ouvert pour combler son public, format adopté par Mad Events depuis sa création. La Beach Party des 2 ans d’anniversaire de Mad Events s’annonce donc tonitruante et prodigieuse avec un dresscode blanc et élégant. Parce qu’une fête de Mad Events est toujours pleine de surprises, des performances professionnelles se tiendront sur la plage du Roxxy Beach et une grande annonce aura lieu suite à un tirage au sort qui déclenchera l’effervescence de tous. Les préventes, munies d’un numéro unique, sont aux prix de 20$ au Roxxy Beach, chez Buzz (Hope Estate) et Jules (Jordan Village). Sur place, 20$ avant 17h, plus après… Pour celles et ceux en quête d’une expérience singulière, des packs VIP (tables et transats) sont disponibles à la réservation (voir infos). Ne traînez pas, la Beach Party des 2 ans de Mad Events s’annonce glorieuse. _Vx

Infos : +1(721) 520 20 01 ou DM instagram – madevents.sxm

