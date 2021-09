SANTE / Le pass sanitaire devrait être en place le 13 septembre à Saint-Barth… Et bientôt à Saint-Martin.

Selon le décret du 7 août, le préfet est habilité à prendre les mesures d’application du pass sanitaire à Saint-Martin et à Saint-Barth. Au moment de son lancement en métropole, Serge Gouteyron n’avait pas décidé de la mise en place du passe sur nos territoires dans l’attente de voir évoluer la situation et de discuter avec les socioprofessionnels, les élus et les représentants de la société civile. Toutefois, il n’a jamais caché sa volonté de le mettre en place.

Lundi matin, lors d’une conférence de presse, Serge Gouteyron a ainsi annoncé que le pass sanitaire serait en place dans un premier temps à Saint-Barth à partir du 13 septembre dans les restaurants-bars et hôtels. Les clients de ces établissements devront ainsi présenter l’un des trois certificats requis par le pass sanitaire (lire ci-dessous). Les personnes qui travaillent dans ces établissements seront soumises à ces mêmes règles.

A Saint-Martin, le préfet réfléchit encore avec les socioprofessionnels aux modalités d’application de la mesure, précisément à la date d’entrée en vigueur. Car concernant les règles, elles seront les mêmes qu’ailleurs et ne audront que dans les restaurants et hôtels.

Pour Serge Gouteyron, la mise en place du pass sanitaire est, à l’approche de la prochaine saison touristique, un enjeu majeur pour le territoire qui pourra se targuer d’être une destination sûre pour les touristes. «Les Américains seront exigeants et voudront aller là où les risques sont les plus faibles», affirme-t-il.

Le pass sanitaire comprend trois types

de preuves :

• soit un certificat de vaccination,

• soit un certificat de test négatif de moins de 72 heures,

• soit un certificat de test positif d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois valant comme preuve de rétablissement. Chacun de ces certificats est encodé et signé sous une forme de QR Code.