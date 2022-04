EPAVES DE BATEAUX : La Collectivité va pouvoir procéder au nettoyage du lagon !

La Collectivité de Saint-Martin, qui œuvre depuis 2018 afin de pouvoir enlever du lagon et des rivages les épaves de bateaux abandonnés par leurs propriétaires après le passage de l’ouragan IRMA, est aujourd’hui autorisée à procéder à ce nettoyage très attendu par l’institution elle-même et par les utilisateurs de ces espaces naturels.

Le marché public lancé en 2021 par la Collectivité et attribué à la société hollandaise Koole Contractors, est désormais opérationnel. La DEAL a, en effet, publié le mardi 29 mars dernier, l’arrêté préfectoral portant l’enregistrement de l’ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) relatif à ce marché public. L’ultime verrou vient donc de sauter et permet à la collectivité de Saint-Martin d’agir enfin, après un premier rejet du marché en 2019. La Collectivité et l’Etat évitent également un très important dégagement d’office des fonds européens attribués à ce marché, à quelques heures de l’ultimatum de Bruxelles concernant le Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Européenne (POCTE).

La Collectivité va donc pouvoir retirer les 140 épaves de bateaux (BHU) répertoriées en 2018 et entreposer ces BHU sur la parcelle A407 (1500m2) prévue à cet effet. Ces épaves seront ensuite démontées, découpées et dépolluées. Une zone de dépollution et de démantèlement de 168m2 sera installée sur le site. Les déchets polluants ou dangereux seront évacués vers l’écosite de Grandes Cayes pour un traitement dans les normes européennes. Les pièces ne pouvant être dépolluées sur le territoire seront envoyées dans les circuits de dépollution européens.

La société Koole Contractors est aujourd’hui en mesure de lancer les opérations et préparer le chantier. 40 semaines seront nécessaires à l’enlèvement des 140 épaves répertoriées, afin que le littoral saint-martinois puisse retrouver son aspect d’antan. La Collectivité de Saint-Martin et ses équipes opérationnelles saluent l’aboutissement de ce dossier pour lequel élus et agents territoriaux ont œuvré sans relâche ces derniers mois.

