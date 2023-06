ENVIRONNEMENT : Les énergies renouvelables au cœur des préoccupations des entrepreneurs

Les thématiques furent diverses et variées lors du « Petit déjeuner de l’entrepreneur » organisé par la FipCom le 24 juin dernier. Celle des énergies renouvelables sortait du lot, avec une réelle volonté de développement de la part des officiels et des participants.

Les entrepreneurs ayant répondu au questionnaire en ligne envoyé en amont de l’évènement se disent favorables aux énergies renouvelables. Le photovoltaïque (énergie solaire) arrive en première position, suivi de la géothermie (chaleur de la terre), la marémotrice (mouvement des marées montantes et descendantes) et l’éolien (énergie du vent), loin derrière. Résultats qui s’accordent avec la feuille de route de la Collectivité qui a décidé de mettre l’accent sur le photovoltaïque et sur la biomasse liquide jugée plus conforme à la protection de l’environnement. Outre le tarif de solidarité nationale sur l’électricité où les Saint-Martinois ne paient que 25% du coût de production et la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), des aides seront mises en place par EDF, seule société habilitée à distribuer l’énergie sur l’île, pour subventionner le verdissement de Saint-Martin. Pour Philippe Guistinati de la société Energy Solar, le prix de l’énergie va monter et le photovoltaïque est la solution la plus simple sur un territoire inondé de soleil : « Que ce soit le fuel qui fabrique l’électricité à Saint-Martin est ridicule à plein d’égards, il faut miser sur l’autoconsommation et mettre en place des aides sur les batteries de stockage, pas uniquement l’installation des panneaux solaires ». Selon Louis Mussington, la question de l’énergie est un dossier attendu au ministère, les élus se doivent d’assumer pleinement cette compétence en développant l’énergie sur le territoire. Une enquête publique sera d’ailleurs lancée en décembre 2023 pour engager des discussions politiques concrètes sur le débat des énergies renouvelables. _Vx

