ENVIRONNEMENT : L’association Clean St Martin reçoit un don de 1000€

Le don ne manquait pas d’originalité. Placé à l’entrée du magasin Super U de Hope Estate, le large panneau en aluminium généreusement offert par Karine de One By K a reçu plusieurs offres de la part de particuliers, désireux d’acquérir le tableau estampillé « One Love Family SXM Around the World ».

Thomas Vivien, habitué de Saint-Martin et directeur général de Vivien Group, entreprise basée en métropole qui propose des solutions contre la pollution visuelle et spécialisée dans le nettoyage de graffiti, remporte les enchères et le magnifique panneau grâce à son offre de 1.000€. La vente s’est clôturée le vendredi 27 octobre dernier en présence d’Audrey et de Sébastien, respectivement présidente et vice-président de l’association Clean St Martin, de Karine de One By K, grande supportrice de l’association depuis sa création, et Jean-François Rabiller, propriétaire de Super U. Malgré l’absence du plus offrant, un cliché a été pris pour immortaliser le moment. La somme récoltée grâce à ce don conséquent servira à acquérir le matériel nécessaire pour les opérations de nettoyage mensuelles organisées par Clean St Martin, opérations menées aux quatre coins du territoire de Saint-Martin avec pour slogan « Keep SXM Clean ». _Vx

