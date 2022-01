50 pas géométriques : Vers une « baisse drastique » du prix de vente des terrains par la COM

A Saint-Martin, le prix d’un terrain situé dans les 50 pas géométriques a été fixé par le conseil exécutif en 2015 à 33 €/m2. Les élus avaient aussi majoré le prix de 30 % pour les terrains situés en bord de mer, le portant ainsi à 42,90 €/m2. Ils avaient aussi acté que les prix devaient être revalorisés de 5 % au 1er janvier de chaque année à partir du 1er janvier 2016. Si bien qu’en six ans le prix a progressé de 34 %, se situant aujourd’hui entre 45 à 55 euros selon la position du terrain.

En juillet 2021, le conseil territorial a abrogé cette clause de revalorisation annuelle.

Dans le courant de cette semaine, le président de la Collectivité doit s’entretenir avec une représentante de France Domaines. «Nous avons déjà effectué un gros travail et nous allons réduire de manière drastique le prix», annonce Daniel Gibbs sans toutefois préciser le montant qu’il souhaite fixer. «Nous devons voir avant avec France Domaines dans quelles conditions cette baisse est possible, c’est pourquoi une représentante de France Domaines vient cette semaine pour vérifier nos arguments», explique-t-il en laissant sous-entendre que cette baisse pourrait de l’ordre de 50 % «Nous allons aussi voir comment nous pouvons aider les personnes les plus en difficultés à acquérir les parcelles », ajoute-t-il.

Ensuite la décision actant le nouveau prix de vente devra être actée par le conseil exécutif.

«Depuis 2017, environ 250 dossiers ont été traités et il reste environ une centaine encore à étudier dont certains sont déjà déposés», commente-t-il.