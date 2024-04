ENVIRONNEMENT : La fondation EPIC termine son travail sur le terrain pour l’évaluation de la biodiversité de l’île

La fondation « Environmental Protection in the Caribbean » (EPIC) a terminé les enquêtes de terrain et les sessions de formation dans le cadre du projet Coastal Resilience and Needs Assessments (CORENA), qui vise à fournir des informations cruciales pour la gestion durable des divers habitats de l’île.

Pendant 12 jours, les écologistes Mark Yokoyama, co-fondateur de l’association « Les Fruits de Mer », et Kevel Lindsay, d’Antigua, ont procédé à des évaluations approfondies de la biodiversité dans des endroits clés de l’île. Leur travail a porté sur un large éventail d’espèces, notamment des plantes, des insectes, des mammifères, des oiseaux et des amphibiens, et a permis de documenter plus de 300 espèces au cours de leurs expéditions.

Mark Yokoyama s’est étonné de la diversité des espèces rencontrées, soulignant l’importance de préserver les habitats naturels dans le cadre du développement en cours. Les évaluations ont également comporté deux sessions de formation pratique à destination du personnel de la Fondation pour la nature, leur permettant d’acquérir ainsi des compétences essentielles pour les futures évaluations terrestres.

Sabrine Brismeur, coordinatrice du projet CORENA à la Fondation EPIC, a fait l’éloge des sessions de formation, prévoyant un renforcement des capacités du personnel pour le suivi des espèces et de la santé des habitats.

Les résultats de ces évaluations aboutiront à la production de deux cartes délimitant les points chauds de la biodiversité et les zones qu’il est recommandé de protéger contre tout développement ultérieur. L’évaluation a notamment mis en évidence la vulnérabilité des chauves-souris aux impacts humains, soulignant l’importance de la sauvegarde de leurs habitats.

L’évaluation terrestre finale, qui devrait être achevée courant avril, sera ensuite rendue publique._AF

119 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter