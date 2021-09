ENVIRONNEMENT : La Nature Foundation St Maarten rejoint le projet In-No-Plastic

L’organisation non gouvernementale et sans but lucratif va encore plus loin dans son travail à promouvoir la conservation de l’environnement de Saint Martin en s’associant au projet In-No-Plastic dont le but est de réduire et d’éliminer les déchets plastiques marins par le biais d’une variété de stratégies sociales et techniques.

Stratégies telles que conscientiser la population à changer ses habitudes de consommation ou encore développer des techniques de nettoyage des nano, micro et macroplastiques. Initiative financée par l’Union Européenne dans le cadre du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 qui s’étend de 2021 à 2023 même si le projet en lui-même a déjà débuté en octobre 2020, In-No-Plastic fera la part belle aux démarches innovantes en matière de prévention, d’élimination et de réutilisation de ce type de déchets. Cela débutera d’abord par un élan vers une réduction drastique de l’utilisation de plastique à Saint Martin qui reste beaucoup trop présent sur l’île. Les conséquences sont dramatiques, une grande quantité de plastique local à usage unique se retrouve dans les eaux ou sur les côtes saint martinoises créant des dommages à la fois environnementaux et sur la faune marine. Il est devenu urgent d’agir, chacun à son échelle. Le projet In-No-Plastic jouera la stratégie basée sur un système de récompenses s’appuyant sur le crowdsurfing, comme par exemple via l’application produite par Empower qui permet d’enregistrer la quantité de déchets ramassés, récompensant ainsi les utilisateurs en fonction des scores obtenus, que ce soit au travers de compensations financières ou autres. Le projet In-No-Plastic compte une association de 17 partenaires et de 10 pays d’Europe et des Caraïbes. La Nature Foundation collabore étroitement avec la DCNA (Alliance Néerlandaise de la Nature des Caraïbes) en concentrant le projet sur la partie hollandaise de Saint Martin. À suivre de près sur le site de la fondation ou directement sur leur page Facebook qui publie une chronique hebdomadaire éducative… et claire comme des eaux propres. _Vx

https://naturefoundationsxm.org/

Facebook : https://www.facebook.com/naturefoundationsxm