ÉCONOMIE : Budget primitif 2024 voté à l’unanimité

Lors du conseil territorial du 28 mars dernier, la Collectivité de Saint-Martin a voté son budget primitif 2024 qui s’élève à 267,6 millions d’euros, dont 200.8M€ dans la section de fonctionnement et 66.8M€ dans la section d’investissement.

Cette année, l’effort financier est axé sur les projets structurants et l’amélioration du cadre de vie des habitants, dans la continuité des travaux engagés en 2022 et 2023. Pour la majorité RSMA, une phase de construction élaborée sur un plan d’action 2024-2027 entend redorer l’image de Saint-Martin et offrir aux habitants un cadre de vie digne des besoins. Le budget primitif se divise en huit thématiques dont la Collectivité a dressé, à titre d’exemple, les grandes lignes de dépenses. Dans le domaine de l’action en faveur de la relance de l’économie locale, 4,084M€ seront entre autres consacrés à la liaison Port de Galisbay/Aéroport de Grand-Case, la modernisation de l’abattoir, les aides aux entreprises et associations, l’animation économique du territoire et la signalétique touristique. 3,757M€ seront alloués aux équipements sportifs comme l’aménagement du plateau sportif de la Savane, la tant attendue remise à niveau des plateaux sportifs, l’aménagement du stade Thelbert Carty, la construction de locaux sportifs à la Savane et Sandy Ground, la rénovation de l’espace sportif de Cul-de-Sac, l’aménagement d’un parcours de street workout et du stade Albéric Richards, le projet de construction d’un centre aquatique quand le projet de piscine à Sandy Ground peine à voir le jour, la réhabilitation de la Salle Omnisports Red Gate et la rénovation du stade Vanterpool. L’accompagnement à la jeunesse représentera 11,95M€ du budget primitif de 2024, couvrant l’aide à la mobilité des étudiants, l’aide de rentrée scolaire, les dotations aux EPLE (collèges/lycées), le dispositif Emploi-Vacances (emploi des jeunes), le programme territorial de formation et la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Sur le volet de la cohésion sociale, la COM prévoit 1,85M€ pour l’aide aux associations, l’Espace socio-culturel (MJC) de Sandy Ground et la Maison des Associations à Grand-Case. 2M€ constitue l’enveloppe de l’animation et des équipements culturels & patrimoniaux avec la réhabilitation de la médiathèque (micro-folies) et abri, la rénovation de la Plantation Mont Vernon et de l’ancienne prison, l’aménagement de l’étang aux poissons, la réhabilitation de 4 lieux de culte et l’organisation des cérémonies, expositions et évènements institutionnels. L’embellissement du cadre de vie est au cœur des prérogatives de la COM avec 22,6M€ pour les travaux routiers, l’entretien du territoire (nettoyage/fauchage), la collecte des ordures ménagères, la lutte contre les algues sargasses, l’extension de l’éclairage public, la rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement, et le réseau points apport volontaire. Côté éducation, 18,45M€ pour l’enseignement et la restauration scolaire avec les constructions des collèges 600 & 900, la rénovation des écoles du 1er degré et des 8 cantines scolaires. Enfin, ce seront 22,57M€ qui serviront à la solidarité et l’aide aux familles : RSA (revenu de solidarité active), APA (allocation personnalisée d’autonomie), EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et autres aides sociales. _Vx

105 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter