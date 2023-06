Lancement de la programmation 2021-2027 des fonds européens à Saint-Martin

Réunis à l’Anse Marcel Beach Club le mardi 6 juin dernier, les officiels ont participé au séminaire de lancement de la nouvelle programmation des fonds européens, retardée par la crise sanitaire du covid. L’ensemble des enveloppes allouées à Saint-Martin, en hausse, est de 200 millions d’euros.

Plusieurs nouveautés se greffent dans la programmation 2021-2027, les fonds mobilisés ne concernent que le territoire de Saint-Martin, se détachant de la Guadeloupe. De plus, la Collectivité aura autorité de gestion sur une partie du FEDER, avec des projets favorisant la compétitivité des PME, la recherche, l’innovation, le développement des technologies de l’information et de la communication ou encore la transition vers une économie à faibles émissions pour une enveloppe de 58,8M€. Pour le FSE+ et les projets favorisant l’emploi des jeunes et la promotion de l’inclusion sociale, 20M€ seront alloués via des appels à projets qui seront publiés le second semestre 2023. Les fonds structurels pour la relance (REACT-EU) atteignent 27M€ pour le FEDER à Saint-Martin et 8M€ pour le FSE. Le développement de l’agriculture et le soutien à la ruralité (FEADER) possède une enveloppe de 4,9M€. Les projets liés aux affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) bénéficient de 3,9M€. Pour les programmes INTERREG qui ont permis l’enlèvement et le traitement d’épaves dans le lagon de Simpson Bay en 2014-2020 et qui, pour le préfet Vincent Berton, « donnent de la chair à la coopération avec Sint Maarten », 67,9M€ aideront entre autres à la réalisation de deux ouvrages hydrauliques contre les inondations. L’État renforce donc son action à Saint-Martin pour Saint-Martin à travers l’Union Européenne. _Vx

