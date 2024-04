FAITS DIVERS : Un corps sans vie dans les eaux de la Marina Royale

Ce dimanche 31 mars 2024, vers 16h, les sapeurs-pompiers de Saint-Martin ont été appelés pour la présence d’un corps dans l’eau au niveau de la Marina Royale à Marigot.

« Une équipe de cinq nageurs sauveteurs aquatiques des pompiers de Saint-Martin a été engagée pour une mission de récupération » précise le commandant et chef du centre de secours, Cyrille Pallud. Le corps sans vie d’un homme d’une soixantaine d’années et de nationalité étrangère a été sorti de l’eau et confié aux services de gendarmerie. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de cette découverte et les causes de la mort de la victime. _Vx

