ENTREPREUNARIAT : Retour inspirant sur le 1er anniversaire du FCE Saint-Martin Saint-Barthélemy

Pour souffler sa 1ère bougie, l’association Femmes Cheffes d’Entreprises (FCE) SXM-SBH organisait une soirée dédiée au partage d’expériences au Sanctorium 978.

En préambule, une brève présentation de l’association FCE devenue le premier réseau d’entrepreunariat féminin en France par Mélanie Dal Gobbo, soulignant les belles avancées législatives en matière de participation des femmes à la gouvernance économique depuis sa création en 1945 par Yvonne-Edmond Foinant.

Au cœur de cette célébration qui a accueilli plus d’une soixantaine de personnes, un thème cher à l’association FCE et à l’équipe locale représentée par Mélanie, Tania, Pascaline et Jennifer : « ils sont partis de zéro et… ». Au programme, six intervenants qui ont laissé un public à la fois ému et inspiré à savoir Jennifer Vignau, Johann Pidoux, Mélanie Dal Gobbo, Angèle Dormoy, Lou Mataly et de Schmitt Lovinsky dont le portrait est présenté ci-dessous. Retrouvez les autres portraits dans nos futures éditions.

Schmitt Lovinsky : « Le partage d’expérience est capital »

Co-fondateur de MOOD SXM avec son épouse Céline, c’est en sortie de salle de sport parisienne que les deux entrepreneurs ont eu l’idée de MOOD : « On avait envie de déjeuner, axé sur une nutrition saine, mais on ne trouvait aucun endroit qui nous correspondait, on est parti de zéro, sans modèle ». À force d’acharnement et de passion face aux obstacles comme le refus d’un prêt bancaire, Schmitt et Céline ont réussi à s’adapter et à s’autofinancer grâce au soutien de leurs proches. Malheureusement, après un an d’ouverture, la pandémie du Covid obligeait MOOD Paris à fermer ses portes. Le cœur ouvert, Schmitt a alors partagé avec le public ce qu’il considère comme la période la plus dure de sa vie, son burnout : « C’est important pour moi de le dire, c’est grâce à un stage de développement personnel que je suis parti à la rencontre de moi-même, ma vie a changé après, l’univers a tout aligné ». Dans la foulée, Schmitt et Céline ont rencontré Yohan qui vit à Saint-Martin depuis 12 ans. Ce nouvel ami les incite à venir visiter l’île qui se prête particulièrement au concept MOOD : « On est tombés amoureux de l’île, on s’est installés en octobre 2022 et on a ouvert le restaurant le 27 janvier 2023 ».

Le succès est immédiat et dépasse les attentes du couple qui a trouvé dans cette collaboration professionnelle une force supplémentaire : « On écrit l’histoire ensemble ». En prônant les valeurs d’une alimentation saine et rapide, Schmitt a pour volonté de grandir avec son équipe de six collaborateurs et de développer son projet : « D’ici 2025, nous devrions avoir deux MOOD de plus à Saint-Martin ». Pour conclure son intervention, Schmitt a fait part de son mantra de prédilection à l’assemblée réunie : « Rien ne peut me résister, je peux tout obtenir parce que j’ai un potentiel illimité ». Vivement applaudi, Schmitt reste positif, quoiqu’il arrive. _Vx

