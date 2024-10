ENTREPREUNARIAT : Les 2 ans de FCE Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Ce samedi 19 octobre, les membres du Bureau de FCE, Femmes Chefs d’Entreprises, vous invitent à vous plonger dans une soirée inoubliable placée sous la thématique “Sky’s the limit”.

De 18h30 à 21h30 dans la salle Opale de la CCISM, l’ambiance sera à la fête pour les deux ans de la délégation locale. Sous le thème «Sky’s the limit», cet évènement gratuit marquera une étape importante dans l’engagement à promouvoir l’entrepreneuriat féminin et à soutenir les initiatives locales. Ce sera aussi l’occasion de revenir sur les réalisations de ces deux dernières années, de mettre en lumière des visions inspirantes et de renforcer les liens entre les acteurs économiques de notre territoire. À l’occasion de cet anniversaire, dédié à l’ambition et l’audace, la jeunesse sera mise à l’honneur avec des interventions inspirantes de Rashida Alexander, jeune entrepreneuse, et Klohé Rullé-Francillette, Présidente du Conseil Territorial des Jeunes de SXM. Lors du Women’s Talk, Eve Riboud, directrice générale de Dauphin Telecom, et Ida Zin Ka Ieu, présidente du conseil économique social et culturel (CESC), accompagnées de la prometteuse Linda Carti, partageront leurs réflexions sur les défis et opportunités auxquels on fait face lorsqu’on ose viser haut. La soirée sera rythmée par un interlude musical d’Agathe Mathieu et des animations networking avec Play2Connect. _Vx

Infos et inscriptions : https://bit.ly/4evOuX0

