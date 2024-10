ENTREPREUNARIAT : Convention FCE / CCISM

La Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) et la délégation locale de Femmes Chefs d’Entreprises (FCE) ont signé une convention de partenariat pour renforcer l’économie locale.

Ce nouvel accord officialise une collaboration de longue date entre les deux organisations, visant à promouvoir l’entrepreneuriat féminin et à soutenir les projets économiques du territoire. Pour Angèle Dormoy, présidente de la CCISM, ce partenariat est essentiel pour valoriser les initiatives locales et bâtir un écosystème entrepreneurial solide et résilient. La CCISM s’engage à soutenir les projets portés par FCE pour encourager une économie endogène et dynamique. De son côté, Mélanie Dal Gobbo, présidente de FCE SXM – SBH, met en avant la mutualisation des compétences et ressources des deux entités. Elle insiste sur la volonté de FCE de contribuer activement à la vitalité économique locale grâce à des projets innovants. Ce partenariat CCISM/FCE s’inscrit dans une démarche commune pour un avenir économique prospère et inclusif. _Vx

