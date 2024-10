OCTOBRE ROSE : Beaucoup de monde présent à la Zumba Glow-in-the-Dark

Dans le cadre de la campagne « Octobre Rose » destinée à sensibiliser un large public au dépistage du cancer du sein, l’association « Fitness Attitude » présidée par Linda Gardener a organisé, samedi dernier, à la halle des Sports du stade Jean-Louis Vanterpool de Marigot, une grande soirée Zumba Glow-in-the-Dark. Plus de 150 personnes ont répondu présentes à l’appel des organisateurs.

A l’initiative de l’association « Fitness Attitude », cette nouvelle zumba géante a connu un franc succès populaire. Adultes et enfants étaient invités à se vêtir d’un haut de couleur rose. Rose comme la campagne « Octobre Rose » qui incite les femmes à se faire dépister du cancer du sein.

Par cette action, « Fitness Attitude » a souhaité s’investir pour cette cause d’utilité publique et sensibiliser le public aux risques du cancer et à l’importance du dépistage.

L’association « Fitness Attitude » tient à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont participé à la soirée Zumba Glow-in-the-Dark. Un merci tout particulier à la Positive Foundation et à l’Elektralyets Foundation pour leur soutien précieux et leur engagement envers cette cause importante. Un partenariat qui a contribué au succès de l’événement. Tous ensemble, poursuivons nos efforts ». _AF

