ENTREPREUNARIAT : 3ème édition de ROAD TO BUSINESS

Ce jeudi 24 octobre de 18h à 21h, la Collectivité de Saint-Martin et ses partenaires organisent la troisième édition de “Road To Business – le Forum des Entrepreneurs” au West Indies Mall de Marigot pour les chefs d’entreprises désireux de développer leur société tout en boostant les projets.

Avec plus de 350 visiteurs lors de la deuxième édition en 2023, le Forum des Entrepreneurs 2024 s’annonce tout aussi riche en informations, échanges et rencontres professionnelles. Que vous soyez dans les services, le commerce, l’artisanat, l’agriculture… de tous secteurs confondus : Road to Business est votre évènement ! Ce forum porté par la Collectivité de Saint-Martin et ses partenaires est l’occasion unique pour développer votre entreprise ou rencontrer les acteurs qui participent activement à la vie économique de Saint-Martin. Au programme, deux ateliers majeurs, « Opportunité et accès aux marchés publics pour les entreprises du territoire » (de 19h à 19h45) et « La transition écologique comme levier de compétitivité pour les entreprises (de 20h à 20h45) avec comme intervenants des représentants de BPI France et de la Collectivité de Saint-Martin, sans oublier la modération des échanges par la CCISM. Conseils à la création d’entreprise, dispositifs d’aide à l’entreprenariat, financements des projets, accompagnement des entreprises, workshop et networking… la délégation Attractivité, Economie, Emploi de la Collectivité et ses partenaires institutionnels vous attendent nombreux. Entrée libre et gratuite._Vx

