MICRO-TROTTOIR : Comment avez-vous célébré le passage à 2025 ?

Pour beaucoup, la Saint-Sylvestre est synonyme de fête et d’excès mais pour certains, c’est l’occasion de finir l’année en toute simplicité autour d’un bon repas.

Elodie (conseillère principale d’éducation) : En début de soirée, j’ai rejoint de très bons amis autour d’une raclette avant d’aller à la marina pour regarder le feu d’artifice avec une copine. C’était génial, on a bien rigolé, on a mis des perruques et on a dansé. Je sors toujours pour le réveillon, chaque année, c’est la fête. Malgré les excès et l’insécurité des routes en cette période, ça ne me fait pas peur.

Giovanni (chef) : Pour la nouvelle année, je suis resté à la maison avec mon chien. Je voulais aller voir le feu d’artifice mais mon petit Dolcetto aurait été effrayé par le bruit et je ne peux pas le laisser tout seul à la maison. Alors on a célébré le premier jour de l’année en tête-à-tête. J’ai cuisiné de bonnes lasagnes et du poisson. Et, peu après minuit, j’ai appelé ma famille, on a mis la caméra, ça m’a fait très plaisir de les voir pour l’occasion.

Célien (ostéopathe) : J’ai fait un grand dîner avec les copains, l’ambiance était très bonne. C’est mon premier nouvel an dans les Caraïbes, et franchement c’était top ! 31 décembre, les pieds dans le sable, c’est un régal quand même. Après je suis parti faire un tour au Bikini Beach et au Coco Beach. Là-bas, j’ai vu l’artiste Feder, c’était très cool. Et puis je suis rentré tranquillement à 4h du matin. C’était parfait !

Propos recueillis par LM

