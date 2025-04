FESTIVITÉS / Mas Maten Lokono Kongo : Un vent de tradition va souffler sur Galisbay

L’association Swali-Ka organise pour la première fois à Saint-Martin le Mas Maten Lokono Kongo, un événement festif et culturel inspiré des traditions carnavalesques de la Guadeloupe. Prévu sur deux jours, ce rendez-vous se tiendra les samedi 26 et dimanche 27 avril sur le site du village du carnaval à Galisbay.

Le samedi 26 avril, de 18h à minuit, un village culturel gratuit accueillera le public avec des stands d’artisanat, des ateliers de préparation des costumes et la confection du traditionnel « gwo siwo », une mixture emblématique appliquée sur les participants le jour du défilé.

Le dimanche 27 avril, la journée débutera dès 6h du matin avec l’application du siwo et le maquillage des participants. L’alignement est prévu à 9h, suivi du grand déboulé carnavalesque de 9h30 à 13h30. Jusqu’à 400 participants sont attendus, dont une centaine de musiciens venus de Saint-Martin et de Guadeloupe. Le déboulé est réservé aux personnes majeures, les frais de participation de 5€ incluent le maquillage, le siwo et un ravitaillement.

Ce nouveau Mas Maten mettra à l’honneur les Kongos, avec une tenue imposée : pagne wax et coiffe fleurie pour tous. L’événement vise à valoriser la culture Ka, le patrimoine afro-caribéen et le sens spirituel du mas, profondément ancré dans l’histoire des Antilles. Une première édition placée sous le signe du partage et de l’identité culturelle. _Vx

Infos : 0690 24 90 33 – 0690 40 89 90

