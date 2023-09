ENTREPRENEURIAT : Lancement de la 6ème Semaine de la création et de la reprise d’entreprise à Saint-Martin

Du 25 au 29 septembre 2023, Pôle emploi Guadeloupe & Iles du Nord et ses partenaires organisent la 6ème Semaine de la création et de la reprise d’entreprise.

L’entrepreneuriat, alternative au salariat, rencontre toujours un réel écho auprès des demandeurs d’emploi. Pour la création ou la reprise, Pôle emploi propose avec ses partenaires un accompagnement spécifique.

Depuis le début de l’année à Saint-Martin, 188 demandeurs d’emploi ont bénéficié d’ActivCréa, un accompagnement renforcé de 3 mois pour confirmer leur envie d’entreprendre, comprendre les étapes nécessaires à la création d’entreprises et poser les bases du projet. De plus, au moment de la création d’entreprise, les futurs créateurs peuvent bénéficier d’aides financières en fonction de leur besoin, et après en avoir discuté avec leur conseiller Pôle emploi. Ainsi, Les demandeurs d’emploi indemnisés peuvent opter pour l’Aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE) et recevoir 60 % du montant de leurs allocations-chômage sous forme de capital versé en deux fois.

Au cours de cette semaine nationale, deux temps forts sont organisés par l’agence Pôle emploi de Saint-Martin, au sein des quartiers prioritaires de la Ville :

• Mardi 26 septembre, de 8h30 à 12h30 à Pava Sgomi, rue principale de Sandy Ground, n° 79 (en face de la MJC).

• Jeudi 28 septembre, de 8h30 à 12h30 à l’atelier des Compagnons Bâtisseurs, à Quartier d’Orléans, Résidence les Palmeraies n°802, bâtiment 11.

Au programme des deux journées :

• 08h30 – 09h15 : Présentation de l’offre de service d’Initiative Saint-Martin Active (ISMA) et des garanties, dont la « garantie territoire », dédiées aux résidents des quartiers prioritaires

• 09H20 à 10H00 : Présentation de l’offre de service de la CCISM et des formations dédiées aux créateurs d’entreprises

• 10H00 à 10H45 : Présentation de l’offre de service de l’ADIE et de la Prime PITI 2

• 10H50 à 11H30 : Présentation du Dispositif « BOOST Amélioré » de la Collectivité de Saint-Martin

• 11H35 à 12H15 : Présentation des aides de Pôle emploi aux entrepreneurs et entreprises : Aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE), aide à l’embauche dédié aux résidents des quartiers prioritaires (Emplois francs) et actio

