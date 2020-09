Absence de ramassage des ordures ménagères dans le lotissement privé de Mont Vernon 1 : Les précisions de la Collectivité

« Suite à l’article paru mercredi 9 septembre dans le Fax Info sur l’absence de ramassage des ordures ménagères dans le lotissement privé de Mont Vernon 1, la Collectivité de Saint-Martin tient à apporter les précisions suivantes :

Le service de ramassage des ordures ménagères fonctionne dans tous les secteurs de l’île, y compris le lotissement Mont Vernon 1, selon une fréquence journalière et selon des parcours de ramassage définis dans le cadre des marchés publics. Il n’y a pas de collecte à la carte pour les lotissements privés, le ramassage des ordures ménagères s’effectue à l’entrée des résidences. C’est le cas des lotissements d’Orient Bay, Les Jardins de la BO, Mont Vernon 2 et Mont Vernon 3 où les riverains respectent ce fonctionnement. Les habitants de ces résidences apportent chaque jour leurs déchets jusqu’aux conteneurs. Les conteneurs de la résidence Mont Vernon 1 sont systématiquement déplacés et installés en haut du morne par des riverains voulant les conteneurs devant chez eux, sans tenir compte du besoin des autres habitants et obligeant le camion de collecte à circuler dans cette résidence privée.

La Collectivité informe que les conteneurs de Mont Vernon 1 seront nettoyés et replacés au bon endroit (à l’entrée du lotissement sur la route principale) comme prévu dans le marché. Les riverains sont invités à respecter ce fonctionnement dans l’intérêt de tous les résidents ».