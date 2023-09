BIODIVERSITE / Des milliers de papillons blancs dans le ciel saint-martinois : quand la magie de la nature opère…

Chaque année, à pareille époque, des milliers de papillons blancs font leur apparition dans le paysage saint-martinois. Un spectacle de la nature grandiose !

Qui ne les a pas remarqués ces derniers jours ? Les papillons blancs sont des centaines, des milliers, un peu partout sur l’île. Ce spectacle féerique surprend même un public habituellement détaché des histoires naturelles. Car les papillons ont la cote. Jolis, sveltes et légers comme le vent, ils n’attirent que bienveillance et admiration… contrairement à leurs chenilles goulues. A peine les Grands Blancs du Sud (Piéride du Tapier, Ascia monuste), appelés localement « Saint-Martin Snow » (la neige de Saint-Martin) sont-ils arrivés que des vols nuptiaux et des accouplements éphémères s’improvisent sur les bords de chemins.

Mark Yokohama, cofondateur de l’Association « Les Fruits de Mer » et spécialiste de la faune sauvage à Saint-Martin nous explique ce phénomène que l’on peut observer généralement chaque année au mois de septembre. « Le Grand Blanc du Sud est une espèce indigène que l’on peut trouver toute l’année sur l’île », précise Mark. « Les grandes chenilles blanches du Sud mangent une grande variété de plantes, ce qui leur permet d’augmenter considérablement leur population lorsque la végétation est luxuriante. Leur nombre s’accroît progressivement à mesure que les précipitations sont plus fréquentes, atteignant un sommet au milieu de l’automne ou au début de l’hiver. Après un été sec et grâce aux pluies du mois dernier, les œufs, larves puis chenilles du « Grand Blanc du Sud » ont eu une abondance de végétation pour se nourrir, ce qui a permis à un plus grand nombre de survivre. Maintenant transformés en papillons, les insectes ont pris leur envol dans le paysage saint-martinois ».

Désormais, vous savez tout ou presque sur la présence des papillons blancs sur l’île.

Quand la magie de la nature opère, le spectacle est merveilleux. Ce n’est pas les habitants de Saint-Martin qui le démentiront ! _AF

