EMPLOI : Inciter les jeunes à se former via le contrat d’apprentissage

40 % des moins 25 ans à Saint-Martin ne possèdent aucun diplôme. «La situation des jeunes à Saint-Martin est préoccupante», conçoit la préfecture qui avec ses partenaires (Pôle Emploi, CCISM, COM, Akto) misent sur l’apprentissage pour inverser la situation.

L’apprentissage est un moyen pour un jeune âgé d’au moins 16 ans d’apprendre un métier et de travailler en même temps. Pourtant les jeunes Saint-Martinois sont encore peu nombreux à utiliser ce dispositif et ceux qui l’ont fait, ne sont pas tous hyper motivés. «Sur vingt apprentis inscrits dans un parcours en apprentissage, dix s’inscrivent en examen et seuls six passent l’épreuve», note la préfecture qui insiste par ailleurs sur la diversité des offres. «Le territoire compte aujourd’hui cinq centre de formation d’apprentissage (CFA) qui prévoient une trentaine d’actions en apprentissage pour l’obtention d’une qualification du CAP au BTS», précise-t-elle.

La préfecture et ses partenaires souhaitent inciter les jeunes à se former par cette voie mais aussi motiver les entreprises à recruter.

«Dans le cadre du plan de relance et de la mesure 1 jeune 1 solution, une aide exceptionnelle pour les jeunes de 16 à 24 ans est prévue pour toutes les entreprises de 250 salariés, pour la première année d’apprentissage, soit 5000 € pour un mineur et 8000 € pour un majeur. Cette aide couvre 100% du salaire du jeune mineur et 80% de celui d’un jeune majeur», rappelle l’Etat. Pour les contrats signés jusqu’au 31 décembre 2021, cette aide est versée sans condition pour tout jeune préparant un diplôme jusqu’au master.

Enfin, l’émission Shift to positivity animée par Melanie Hodge sur Youth Radio présentera les offres et formations en apprentissage chaque mardi à 9 heures au cours des prochaines semaines.

Une boite mail à la disposition du public pour toute question : 971.apprentissage@deets.gouv.fr