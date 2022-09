EMPLOI : Cérémonie de remise d’attestation au service civique 

Ce mercredi 31 août, la salle des délibérations de l’Hôtel de la Collectivité recevait une délégation de jeunes femmes âgées de 16 à 25 ans dans le cadre de la cérémonie de remise d’attestation aux jeunes emplois du service civique ayant terminé leur mission dans les Maisons France Service de la Collectivité.

S’adressant aux lauréats, le président de la Collectivité a tenu à remercier ces jeunes pour « leur service rendu aux administrés de Quartier d’Orléans et de Sandy Ground tant la mission est peu évidente ».

Louis Mussington qui a promis d’accompagner ces volontaires dans le futur. En effet, durant huit mois, ces jeunes avaient pour mission l’accompagnement du public à la réalisation des démarches administratives numériques pour la Collectivité. Sous l’égide des Maisons France Services (MFS) qui ont pour objectif d’offrir aux usagers un lieu d’accueil et d’accompagnement, pour obtenir des renseignements administratifs divers, ces jeunes se sont vus féliciter par Fabien Sésé, secrétaire général de la préfecture de Saint-Martin. «Le service civique est un vrai parcours initiatique. Vous avez rendu un fier service à la Collectivité ».

Un tremplin vers l’emploi

Avec le service civique, ces jeunes décrochent un vrai tremplin pour le monde de l’emploi à l’instar de Jennifer Hamlet, issue de la promotion 2021. «Aujourd’hui, je travaille au sein de la CAF. Je suis arrivée là grâce au service civique où j’ai appris tout ce que je dois faire dans mon emploi actuel. Je ne peux que remercier la Collectivité pour m’avoir mis le pied à l’étrier ».

Le service civique, c’est quoi ?

Un engagement volontaire et citoyen de 6 à 12 mois ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. L’indemnité est de 601€ par mois (489.59€ pris en charge par l’Etat et 111.35€ par l’organisme d’accueil qui peut être une association ou une administration). Mission de 24h par semaine. L’objectif est de rejoindre une structure tournée vers le bien commun, agissant pour l’intérêt général et d’aider ceux qui en ont le plus besoin. Cela permet aussi aux jeunes d’acquérir une première expérience professionnelle pour certains et d’être un tremplin pour la suite de leur projet d’avenir. _Pc

