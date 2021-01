L’association du jour : La Sociétale de Saint-Martin

Dans un contexte de crise sanitaire particulièrement difficile pour les seniors, l’association La Sociétale de Saint-Martin (97150) œuvre depuis juin 2020 au bien-être des personnes âgées.

Marie-Pierre BAJAZET-JACOB, Présidente de cette association, dédie son temps et son énergie à veiller à ce que la troisième voire la quatrième génération de Saint-Martin puisse s’épanouir socialement, physiquement et mentalement. Même si les activités proposées ont dû être aménagées, Marie-Pierre et son équipe ont repris le rythme des réunions en présentiel et visio-conférence jeudi dernier. L’association regroupe des retraités et des bénévoles, quel que soit leur régime. Les membres actuels souhaitent suggérer, organiser et participer à des activités conviviales inter-régions d’Outre-Mer en soulignant leurs objectifs multiples : favoriser le bien-vivre ensemble, chez soi et dans son environnement proche, améliorer la santé par la prévention, accompagner les aidants pour préserver leur équilibre ainsi que l’avancée en âge et soutenir les personnes en situation de vulnérabilité au travers, par exemple, d’ateliers intitulés « Bien vieillir chez soi ». En tout cas, il n’y a pas d’âge requis pour suivre cette association dynamique ! _Vx

Pour plus d’informations sur l’association

ou l’adhésion, ou encore devenir bénévole :

Email : societale.saint.martin97150@gmail.com

Téléphone : 06 90 99 04 29