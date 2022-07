ÉDUCATION : Toute première Cité éducative à Saint-Martin

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue au Collège du Mont des Accords, les officiels ont annoncé le lancement de la Cité éducative qui sera active à partir de septembre prochain.

Grande première sur le territoire de Saint Martin, la Cité éducative est un projet commun entre le Rectorat, la Préfecture et la Collectivité suite à l’appel à projet de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Pour présenter ce dispositif qui vise à intensifier la prise en charge éducative des enfants à partir de trois ans et des jeunes jusqu’à 25 ans : Michel Sanz, chef du service de l’éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et adjoint du recteur de l’académie de la Guadeloupe, Vincent Berton, préfet délégué auprès du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et Louis Mussington, président de la Collectivité. Les trois hommes étaient accompagnés de David Desiage, principal du Collège du Mont des Accords et élu chef de file de la cité éducative. Kathy Africa, professeure d’anglais au Collège du Mont des Accords, aura quant à elle la fonction de cheffe opérationnelle du projet afin de coordonner les actions. Une Cité éducative est un programme qui permet de créer une alliance entre tous les acteurs éducatifs œuvrant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, à savoir les services de l’État, la Collectivité, les associations, les parents, les enfants et les jeunes. Ayant obtenu le label d’excellence dans le cadre du Comité interministériel à la Ville en fin janvier dernier, la Cité éducative de Saint Martin est inédite en son genre avec des actions éducatives avant, pendant, autour et après le cadre scolaire.

L’ambition et la structuration du projet reposent sur les besoins spécifiques du territoire en matière de prévention de la délinquance, d’accompagnement de la petite enfance et de la parentalité, d’accès aux équipements culturels et sportifs et d’inclusion numérique. Concrètement, la Cité éducative de Saint-Martin sera portée par le collège Mont-des-Accords et son périmètre d’actions inclut le quartier prioritaire de Sandy Ground, les élèves du lycée professionnel ainsi que les jeunes de moins de 25 ans de Concordia, Agrément, St-James, Hameau-du-pont, Grand-Case et Cul-de-Sac, soit près de 10 000 enfants et jeunes, scolarisés ou non. Le dispositif va bénéficier de moyens financiers propres de l’État avec une dotation de 300.000€ par an sur une période de trois ans, soit 900.000€ au total. Trois axes dessinent la ligne directionnelle de la Cité éducative : conforter le rôle de l’école, promouvoir la continuité éducative et ouvrir le champ des possibles. Une convention reprenant les objectifs et les engagements avec un protocole d’évaluation a été signée entre les acteurs porteurs de la Cité éducative. Les actions seront validées par le comité de pilotage qui se réunira le 29 août prochain. _Vx

