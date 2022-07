ÉDUCATION : Lancement du Moho Education Camp à Quartier d’Orléans

Lundi 11 juillet dernier, le Centre Symphorien d’Insertion (CSI) a lancé son Moho Education Camp à Quartier d’Orléans, présentant son large panel d’activités à destination des jeunes pour les mois de juillet et d’août.

Porté d’une main de maîtresse par Marie-Paule Rouseau-Cornet, présidente du Centre Symphorien d’Insertion, le Moho Education Camp permet aux jeunes de Quartier d’Orléans de se composer un Pass d’activités allant jusqu’à douze par mois sur une liste de plus d’une trentaines d’animations tous styles confondus. Du 11 juillet au 20 août, les jeunes de Quartier d’Orléans, à raison de 50€ par mois, pourront donc s’essayer, en juillet, à certaines disciplines artistiques, éducatives ou sportives telles que la comédie musicale, les ateliers de musique, de chant, d’art, d’artisanat et de poterie, le club de lecture, les ateliers de théâtre et d’écriture, l’atelier du petit journaliste pour assurer notre relève, la découverte de métiers mais aussi des métiers de la bouche, le jardinage, l’atelier autour de la mer, le football, le tennis de table, le volley ball, l’initiation à la boxe et il y aura même de la prévention aux deux roues. En août, la jeunesse choisira entre randonnées, cinéma, sorties en mer et visite catamaran, kayak, pique-nique sur la plage, jeux de piste, chasses aux trésors, activité à la découverte des vestiges de l’histoire des Caraïbes ou encore du Moho. Chaque jeune cochera sur la fiche d’inscription les activités qui lui donne envie. Le choix est large et l’action magnifique. Soutenue par de nombreux partenaires tels que le Club Nautique de Saint Martin, CSF, Les Explorateurs, Assamb, 2morrow, Baker Foundation, Attackers, Grassroots Association, Sommet des îles du nord, Répit Solidarité Insertion, Sea and Grapes, Love and Bougie, Soualiga Education, St Martin Boxing Club, SXM Sport Evasion, TeamJCO, TitiMoto, United Hands of SXM, Village des Pêcheurs de Soualiga, Vivre en Bois et en présence de Valérie Damaseau, présidente de l’Office du Tourisme lors du lancement, le Moho Education Camp laissera un souvenir inoubliable de l’été 2022 aux jeunes de Quartier d’Orléans. Et comme l’éducation reste au cœur des prérogatives du CSI, les jeunes en bac pro auront la possibilité de suivre un atelier de remise à niveau.

Un atelier de menuiserie sera proposé par « Vivre en bois » pour celles et ceux qui voudraient s’initier à la construction de carbets. Les activités sportives auront lieu respectivement dans les clubs partenaires, le reste des animations se déroulera à Quartier d’Orléans ou à Soualiga Education. Une navette est organisée pour conduire les jeunes de Quartier d’Orléans à Marigot. Les horaires quotidiens sont de 9h à midi et de 14h à 16h, la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS) assure le déjeuner. Tout est compris dans les 50€ par mois. _Vx

Infos et inscriptions : 06 90 30 74 40 – 06 90 81 55 96 (Whatsapp uniquement)

https://www.facebook.com/CSIINFO97150/

38 vues totales, 38 vues aujourd'hui