ÉDUCATION : Rentrée scolaire en demi-teinte

Ce lundi 4 septembre, le préfet Vincent Berton et le vice-recteur Harry Christophe ont assisté à la rentrée de l’école primaire Hervé Williams accompagnés de Christian Borrat, inspecteur de la circonscription des Iles du Nord. D’autres établissements scolaires n’ont pas connu une rentrée apaisée.

Vincent Berton et Harry Christophe ont été reçus par la directrice de l’école Hervé Williams, Yannick Delannay, ainsi que par l’enseignant et maître formateur Xavier Mirre-Minori. Cette rentrée s’est effectuée dans la bonne humeur et en musique, notamment grâce à la participation de Christian Amour, professeur de musique.

Le préfet et le vice-recteur ont visité quelques classes, dont une classe bilingue, afin de saluer les élèves et enseignants. Ils ont eu l’occasion d’échanger avec des enseignants sur des sujets tels que l’apprentissage de notions et concepts clés à travers le théâtre ou encore sur les avantages des classes bilingues. Ils ont ensuite découvert le « jardin connecté » de l’école, dans lequel les élèves font pousser, entre autres, melons, épinards et tomates bio. Cette année scolaire sera notamment marquée par le thème des Jeux Olympiques et Paralympiques, des actions de sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique et sportive en partenariat avec des athlètes de haut niveau sont prévues.

Ils ont également visité l’unité localisée pour l’inclusion scolaire créée avec l’ARS et dédiée aux élèves en situation de handicap présentant des troubles du spectre autistique (ULIS TSA). Une autre classe de ce type existera bientôt à l’école maternelle Éliane Clarke à Quartier d’Orléans, qui est restée fermée pour la rentrée de ce 4 septembre en raison d’un mouvement de grève concernant le changement de direction contesté par une partie du personnel. Le barrage bloquant l’accès a été levé par la gendarmerie le lendemain. Une autre rentrée perturbée a eu lieu au collège Soualiga. Dans un communiqué, le SE-Unsa Saint-Martin et le SNES FSU Saint-Martin souhaitent alerter sur la situation alarmante des salles modulaires de la cité scolaire Robert Weinum attribuées au collège Soualiga : « Le 15 juin dernier, des bruits inquiétants et des fissures apparentes ont fait sortir élèves et professeurs des salles modulaires de la cité scolaire installées lors de la mandature précédente en 2018 ». Un signalement a été effectué auprès du vice-recteur et à l’administration concernée, déclenchant la venue d’une commission expertise afin de statuer sur la dangerosité signalée. Sauf que cette dernière n’a jamais eu lieu et que le personnel enseignant refuse d’accueillir les élèves dans ces salles. Les syndicats et la Collectivité, dont la 3ème VP s’est rendue sur site mardi dernier, appellent les services de l’Éducation nationale à réagir le plus rapidement possible, dans l’intérêt des élèves. Sur les deux territoires, il y a 4151 élèves du premier degré inscrits pour la rentrée scolaire 2023 dont 3347 à Saint-Martin et 804 à Saint-Barthélemy. _Vx

