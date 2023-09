SOCIÉTÉ : 12 millions d’euros pour la réhabilitation de l’éclairage public

La Collectivité de Saint-Martin et l’État ont engagé un financement global de 12 millions d’euros en faveur du renouvellement de l’éclairage public et la pose de nouveaux candélabres dans les quartiers où l’éclairage public était défaillant depuis le passage de l’ouragan Irma.

Grâce au co-financement ETAT-COM, la Collectivité de Saint-Martin a ainsi engagé la réhabilitation de l’éclairage dans plusieurs secteurs de Saint-Martin, selon le calendrier financier suivant : Contrat de développement (CDEV 2014-2018) : 2.508.920€, Contrat de Convergence et de Transformation (CCT) 2019 – 2023 : 4.000.000€, Fonds vert 2023 : 1.920.000€ et Autofinancement Collectivité : 3.571.080€. Le chantier a débuté à Quartier d’Orléans dans les rues de Coralita, Saint-Georges, Cross the Range, Belle Plaine, Delphin Gumbs et Rue Elisabeth Gumbs. Le montant des travaux pour ce secteur en particulier s’élève à 4,5 millions d’euros. Le chantier sera finalisé en mars 2024. Les travaux sont également déployés dans d’autres secteurs comme Grand-Case, Rue des écoles, et sur la ligne droite d’Hope Estate. Il en est de même sur le Front de mer de Marigot et sur la RN7 au niveau de Sandy Ground et Baie Nettlé, où le chantier est actuellement en cours. Le renouvellement de l’éclairage public est une priorité de la mandature. Ce chantier est porté par la Délégation Cadre de Vie et Transition écologique, présidée par Bernadette Davis. Tous les secteurs nécessitant une réhabilitation de l’éclairage de rue sont concernés par ce chantier qui s’achèvera courant 2024.

