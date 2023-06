ÉDUCATION : Rencontre entre le CEES et les parents des élèves-athlètes sélectionnés

Ce samedi 24 juin, le Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport conviait les parents des 42 élèves-athlètes au collège Soualiga pour échanger sur la logistique mise en place dès la rentrée prochaine.

En présence de Marc-Gerald Ménard, président du CEES, Harry Christophe, vice-recteur, Dominique Louisy, 4ème vice-présidente de la Collectivité, Edithe Velayoudon, principale du collège Soualiga, et Audrey Gil, secrétaire générale du CEES, Charles-Henri Palvair, directeur du CEES, a expliqué aux parents des 42 élèves-athlètes les modalités d’adhésion aux centres de perfectionnement territoriaux (CPT). Avec ce triple projet inédit (sportif, scolaire et social), le CEES entend mettre en place une organisation qui permette aux enfants de suivre un parcours de performance les menant vers l’excellence, avec le concours des parents. Par discipline sportive, football, basketball et athlétisme, chaque équipe de CPT sera constituée d’un référent coordinateur, d’un directeur technique et sportif diplômé d’état ou détenteur d’un diplôme européen dans leur sport, d’un directeur technique adjoint, d’un responsable du suivi scolaire et d’un médecin. Pour officialiser leur entrée au CPT, chaque enfant devra être licencié dans un club et signer, avant le 21 août prochain, une charte d’engagement établie par le CEES. Pour Charles-Henri Palvair, le CPT fait office de CDD (contrat à durée déterminée) d’un an où les élèves-athlètes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème devront maintenir un niveau global au-dessus de la moyenne. Le 30 avril 2024, la commission des CPT délivrera la liste des élèves-athlètes reconduits, exclus ou nouvellement intégrés. Avec des frais pris en charge à 75% par le CEES à hauteur de 3.500€ par élève-athlète, les parents devront investir 1.600€ par an pour la réussite de leur enfant. Plus de détails sur le programme de pré-rentrée dans une édition prochaine. _Vx

417 vues totales, 26 vues aujourd'hui