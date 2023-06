SOCIÉTÉ : Lancement du groupe de travail sur la résilience aux risques majeurs

Le 20 juin dernier, l’Association française de prévention des catastrophes naturelles et technologiques (AFPCNT) a lancé son premier “Groupe de Travail Saint-Martin” afin de réunir les différents acteurs locaux œuvrant dans le domaine de la réduction des risques pour partager leurs expériences et bonnes pratiques.

Si les territoires d’Outre-Mer sont confrontés à de nombreux risques naturels (inondation, cyclonique, mouvement de terrain, sismique, tsunami, technologique, manque d’eau, échouage de sargasses), leurs populations développent souvent des pratiques résilientes et les pouvoirs publics y mettent en place des politiques spécifiques. Il est donc important de valoriser, fédérer et développer les initiatives prises. C’est dans ce contexte et avec la participation d’organismes comme la DEAL, la Collectivité, la Réserve Naturelle de Saint-Martin, la CAAG, la CESC, les Compagnons Bâtisseurs, la Politique de la Ville, la SEMSAMAR (en visio) et des citoyens que le groupe de travail de l’AFPCNT « Résilience des outre-mer aux risques majeurs », porté par Lauriane Belleterre, référente territoriale Antilles-Guyane, est désormais mis en place à Saint-Martin suite à l’étude de terrain et à la mise en réseau des acteurs du territoire par Yseult Dubernet du cabinet Y Agency. Diverses thématiques ont été abordées lors de cette réunion comme la revalorisation de la prévention en amont, la prise en compte de l’environnement, la communication sur le PPRN, la gestion des risques, l’information au public et à la jeunesse, le problème de construction et de reconstruction ou la préservation des ressources de l’eau. L’idée est d’être dans l’action, tous ensemble dans une approche commune. En septembre prochain, un compte-rendu des travaux entamés par le groupe de travail sera disponible. À suivre. _Vx

