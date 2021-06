Education (Lycée Robert Weinum) / Ateliers Sciences Po : des réussites au féminin !

Coup de projecteur sur la brillante réussite de l’atelier Sciences Po du lycée Robert Weinum qui pour la première fois a vu 3 de ses 7 candidats admis au prestigieux institut de Sciences Po Paris.

Les trois talentueuses élèves Thalia Baray, Gabrielle Büttner et Maya Soubeste n’ont eu de cesse de travailler avec la plus grande assiduité, persévérance et détermination afin de réussir toutes les épreuves écrites et orales du concours d’entrée à Sciences Po Paris.

Sous la guidance et la bienveillance du comité de pilotage de l’atelier composé de trois professeurs dévoués, Mmes Fredline Felicianne-Büttner, Elodie Di Salvo et M. Thibault Renard, les candidats ont développé leur culture générale et politique, leurs compétences orales et sociales ainsi qu’une plus grande estime de soi. En effet, l’atelier réunit les conditions concrètes propices à l’épanouissement et au succès des élèves du lycée. Cette prouesse est aussi le fruit d’une belle collaboration avec de nombreuses personnalités de la société civile qui nous ont fait l’honneur de nous apporter une aide précieuse.

La Proviseure, Marlène Borel et la coordinatrice du dispositif, Mme Félicianne-Buttner tiennent à remercier chaleureusement Mmes Bhanicia Bryan responsable du Pôle économique de la collectivité ; Clara Reyes responsable de la culture de Sint Maarten ; Audrey Duputie, directrice du théâtre La Chapelle ; Maitres Sandrine Jaboulet et Maxime Cabrera ; Mrs Kevin Kemadjou, Peter Gitau consultants en stratégie ; Jean-Claude Gourdine, directeur opérationnel Europe Human Right Watch ; Bruno Stagno Ugarte, directeur des plaidoyers Human Right Watch; Pascal Blanchard, historien ; Gaetan Girard, magistrat ; Wilfrid Moizan, artiste- peintre et Gonzalo Anover, professeur. Cette remarquable performance inscrit la formation dispensée au LGT Robert Weinum dans une dynamique d’excellence à la hauteur des exigences des grandes écoles.