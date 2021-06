Une chasse au trésor à deux prévue samedi 12 juin pour redécouvrir Marigot

Nous sommes en 1953, Robert, un jeune pêcheur de Grand-Case est épris de Jocelyne. Elle est issue d’une famille bourgeoise de Marigot. A cette époque, la tradition imposait que l’intéressé soumette sa demande de faire la cour à la famille de la jeune fille par écrit. C’est ce qu’on appelait le « WRITE IN ».

2021 étant placé sous le thème de la ROMANCE, l’Office de Tourisme en collaboration avec Soualigan Slangs organise une chasse au trésor à deux le samedi 12 juin dans les rues de Marigot de 15h à 19h30 vous permettant ainsi de redécouvrir la capitale à travers l’histoire d’amour de Robert et Jocelyne.

Chaque équipe se verra remettre au moment de l’’inscription, un plan de Marigot et la première énigme. Une fois celle-ci résolue le lieu de la 2ème énigme sera dévoilé et ainsi de suite jusqu’à ce que la love story soit révélée dans sa globalité. Les participants disposeront de deux heures pour résoudre l’ensemble des énigmes et les valider via l’application prévue à cet effet avant de se rendre à la ligne d’arrivée.

Les inscriptions sont gratuites et se feront via un lien disponible dès aujourd’hui sur la page facebook et compte instagram OT Saint-Martin vie locale.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au Samedi 12 Juin 2021.

Les places sont limitées à 100 personnes soit 50 équipes de deux. Le parcours est accessible aux personnes à mobilité réduite avec de nombreux lots à gagner !

Pour toutes informations complémentaires contactez directement l’Office de Tourisme au 0590 87 57 21 ou par mail à contact@st-martin.org

A propos de Soualigan Slangs :

Créé en 2020 par trois Jeunes saint-martinois, Soualigan Slangs a pour objectif de promouvoir la culture saint-martinoise de manière inédite et en mettant particulièrement en valeur le dialecte local également connu sous le nom de « St-Martenese ».

L’entreprise met en avant la culture de l’île de Saint-Martin à travers des produits, des jeux et évènements entre autres.

A travers Soualigan Slangs, les fondateurs espèrent raviver la fierté culturelle des Saint-Martinois et comme le dit leur slogan, encourager la population à #OwnYuhCulture (s’approprier sa culture).